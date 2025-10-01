Каталог компаний
Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Hyderabad Area в Indeed составляет ₹12.76M за year для TDM3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Hyderabad Area составляет ₹12.71M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
TDM3
Manager
₹12.76M
₹7.13M
₹4.86M
₹782K
TDM4
Senior Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM5
Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM6
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Indeed in Greater Hyderabad Area составляет ₹28,021,564 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indeed для позиции Менеджер по разработке ПО in Greater Hyderabad Area составляет ₹12,691,670.

