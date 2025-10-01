Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Hyderabad Area в Indeed составляет ₹12.76M за year для TDM3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Hyderabad Area составляет ₹12.71M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
TDM3
₹12.76M
₹7.13M
₹4.86M
₹782K
TDM4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.