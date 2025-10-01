Компенсация Инженер-программист in Japan в Indeed составляет от ¥12.34M за year для L1 до ¥37.51M за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in Japan составляет ¥25.35M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L0
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L1
¥12.34M
¥10.78M
¥1.37M
¥190K
L2
¥19.49M
¥12.86M
¥5.28M
¥1.35M
L2-II
¥30.5M
¥16.74M
¥11.3M
¥2.46M
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
