  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Canada

Indeed Инженер-программист Зарплаты в Canada

Компенсация Инженер-программист in Canada в Indeed составляет от CA$211K за year для L2 до CA$297K за year для L2-II. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$279K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L0
(Начальный уровень)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L1
Software Engineer I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Engineer II
CA$211K
CA$141K
CA$52.2K
CA$17.6K
L2-II
Senior Software Engineer
CA$297K
CA$160K
CA$127K
CA$9.8K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Indeed in Canada составляет CA$363,718 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indeed для позиции Инженер-программист in Canada составляет CA$254,353.

Другие ресурсы