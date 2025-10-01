Каталог компаний
Indeed
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Маркетинг

  • Все зарплаты Маркетинг

  • Greater Austin Area

Indeed Маркетинг Зарплаты в Greater Austin Area

Компенсация Маркетинг in Greater Austin Area в Indeed составляет $145K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Austin Area составляет $176K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Маркетинг предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Маркетинг chez Indeed in Greater Austin Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $319,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Indeed pour le poste Маркетинг in Greater Austin Area est de $175,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Indeed не найдены

Похожие компании

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Все компании ➜

Другие ресурсы