Каталог компаний
Indeed
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Корпоративное развитие

  • Все зарплаты Корпоративное развитие

Indeed Корпоративное развитие Зарплаты

Средняя общая компенсация Корпоративное развитие в Indeed составляет от $240K до $329K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

$260K - $309K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$240K$260K$309K$329K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Корпоративное развитие заявок в Indeed чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Корпоративное развитие предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Корпоративное развитие в Indeed составляет $328,900 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indeed для позиции Корпоративное развитие составляет $240,240.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Indeed не найдены

Похожие компании

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Все компании ➜

Другие ресурсы