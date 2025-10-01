Каталог компаний
Indeed Бизнес-аналитик Зарплаты в Greater Austin Area

Компенсация Бизнес-аналитик in Greater Austin Area в Indeed составляет от $84.6K за year для L1 до $209K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Austin Area составляет $158K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Business Analyst I
$84.6K
$79.4K
$2.2K
$3K
L2
Business Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
Senior Business Analyst
$150K
$116K
$16.8K
$17.6K
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Часто задаваемые вопросы

El paquet salarial més alt reportat per a un Бизнес-аналитик a Indeed in Greater Austin Area és una compensació total anual de $210,225. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Indeed per al rol de Бизнес-аналитик in Greater Austin Area és $115,000.

Другие ресурсы