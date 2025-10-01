Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Бизнес-операции in New York City Area в Indeed составляет $143K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indeed. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Indeed
Senior Strategist, Client Strategy & Insights
New York, NY
Общая сумма в год
$143K
Уровень
-
Оклад
$115K
Stock (/yr)
$12K
Бонус
$16K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Indeed RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.35% ежеквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Часто задаваемые вопросы

