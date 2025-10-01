Каталог компаний
Incred Finance
Incred Finance Инженер-программист Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Bengaluru в Incred Finance составляет ₹30.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Incred Finance. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹30.5K
Уровень
Senior
Оклад
₹26.9K
Stock (/yr)
₹2K
Бонус
₹1.7K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Incred Finance?

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Incred Finance in Greater Bengaluru составляет ₹6,712,971 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Incred Finance для позиции Инженер-программист in Greater Bengaluru составляет ₹2,462,941.

Другие ресурсы