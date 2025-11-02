Каталог компаний
Incred Finance
Incred Finance Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Incred Finance составляет ₹2.65M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Incred Finance. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹2.65M
Уровень
Senior
Оклад
₹2.33M
Stock (/yr)
₹170K
Бонус
₹149K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Incred Finance?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Incred Finance in India составляет ₹6,681,844 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Incred Finance для позиции Программный инженер in India составляет ₹2,451,520.

