Incorta
Incorta Инженер-программист Зарплаты в Greater Cairo

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Cairo в Incorta составляет EGP 1.48M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Incorta. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Общая сумма в год
EGP 1.48M
Уровень
Senior
Оклад
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Incorta?

EGP 7.88M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Incorta in Greater Cairo sits at a yearly total compensation of EGP 5,829,211. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incorta for the Инженер-программист role in Greater Cairo is EGP 1,477,620.

