Included Health Зарплаты

Диапазон зарплат Included Health варьируется от $114,570 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $332,655 для Бизнес-операции на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Included Health. Последнее обновление: 8/19/2025
Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Included Health Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
