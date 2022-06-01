Справочник компаний
Included Health Зарплаты

Диапазон зарплат Included Health варьируется от $114,570 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $332,655 для Бизнес-операции на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Included Health. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $219K
Административный ассистент
$125K
Бизнес-операции
$333K
Аналитик данных
$134K
Специалист по данным
$325K
Финансовый аналитик
$115K
Дизайнер продукта
$186K
Менеджер программы
$208K
Руководитель проекта
$137K
Рекрутер
$166K
Руководитель отдела разработки
$265K
UX-исследователь
$286K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Included Health Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Included Health, — это Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $332,655. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Included Health, составляет $197,003.

