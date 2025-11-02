Каталог компаний
Imprint
Imprint Рекрутер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Рекрутер in United States в Imprint составляет $167K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Imprint. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Imprint
Technical Recruiter
hidden
Общая сумма в год
$167K
Уровень
-
Оклад
$167K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Включенные должности

Технический рекрутер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Imprint in United States составляет $167,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Imprint для позиции Рекрутер in United States составляет $167,000.

Другие ресурсы