Impossible Foods Инженер-химик Зарплаты в San Francisco Bay Area

Средняя общая компенсация Инженер-химик in San Francisco Bay Area в Impossible Foods составляет от $177K до $259K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Impossible Foods. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя общая компенсация

$204K - $232K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$177K$204K$232K$259K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Impossible Foods Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



