Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in San Francisco Bay Area в Imply составляет от $344K до $502K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Imply. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя общая компенсация

$395K - $451K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$344K$395K$451K$502K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Imply Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер по разработке ПО at Imply in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $501,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imply for the Менеджер по разработке ПО role in San Francisco Bay Area is $344,250.

