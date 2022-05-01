Каталог компаний
Imperva
Imperva Зарплаты

Зарплата Imperva варьируется от $64,000 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $217,080 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Imperva. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $117K
Обслуживание клиентов
$161K
Маркетинговые операции
$189K

Продуктовый дизайнер
$141K
Продуктовый менеджер
$217K
Инженер по продажам
$209K
Аналитик кибербезопасности
$64K
Менеджер по разработке ПО
$135K
Архитектор решений
$132K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Imperva — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $217,080. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Imperva составляет $141,158.

