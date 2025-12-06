Каталог компаний
ImmoScout24
ImmoScout24 Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in Germany в ImmoScout24 составляет от €52.8K до €72K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ImmoScout24. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$65.1K - $78.7K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в ImmoScout24?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в ImmoScout24 in Germany составляет €72,011 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ImmoScout24 для позиции Бизнес-аналитик in Germany составляет €52,767.

