Immigram Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in Armenia в Immigram составляет от AMD 9.54M до AMD 13.61M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Immigram. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$28.6K - $33.5K
Armenia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Immigram in Armenia составляет AMD 13,606,521 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Immigram для позиции Проектный менеджер in Armenia составляет AMD 9,536,194.

