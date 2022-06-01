Каталог компаний
Immersive Labs
Immersive Labs Зарплаты

Зарплата Immersive Labs варьируется от $55,900 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $106,693 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Immersive Labs. Последнее обновление: 11/25/2025

Программный инженер
$55.9K
Менеджер по разработке ПО
$107K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Immersive Labs — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $106,693. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Immersive Labs составляет $81,297.

