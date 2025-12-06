Каталог компаний
IMI Critical Engineering
Средняя общая компенсация Инженер-механик in United States в IMI Critical Engineering составляет от $62.9K до $91.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IMI Critical Engineering. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$71.3K - $82.8K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$62.9K$71.3K$82.8K$91.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в IMI Critical Engineering?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в IMI Critical Engineering in United States составляет $91,214 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IMI Critical Engineering для позиции Инженер-механик in United States составляет $62,853.

