IMG Academy
IMG Academy Зарплаты

Медианная зарплата IMG Academy составляет $236,175 для Менеджер по продуктовому дизайну . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников IMG Academy. Последнее обновление: 11/21/2025

Менеджер по продуктовому дизайну
$236K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в IMG Academy — Менеджер по продуктовому дизайну at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,175. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IMG Academy составляет $236,175.

Другие ресурсы

