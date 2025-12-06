Каталог компаний
IMC
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

IMC Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в IMC составляет от $148K до $214K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IMC. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$167K - $194K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$148K$167K$194K$214K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Менеджер по разработке ПО заявок в IMC чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в IMC?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в IMC in United States составляет $214,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IMC для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $147,600.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в IMC не найдены

Похожие компании

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.