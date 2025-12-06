Каталог компаний
IMC
IMC Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in Netherlands в IMC составляет от €146K за year для L1 до €160K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Netherlands составляет €160K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IMC. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в IMC?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в IMC in Netherlands составляет €201,089 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IMC для позиции Программный инженер in Netherlands составляет €152,749.

