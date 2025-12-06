Компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in United States в IMC составляет от $243K за year для L1 до $335K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $245K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IMC. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.