IMC Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in United States в IMC составляет от $243K за year для L1 до $335K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $245K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IMC. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в IMC?

FPGA-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в IMC in United States составляет $650,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IMC для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in United States составляет $245,000.

