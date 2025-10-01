Каталог компаний
Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in San Francisco Bay Area в Illumio составляет от $213K до $309K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Illumio. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя общая компенсация

$242K - $281K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$213K$242K$281K$309K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Illumio Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Illumio in San Francisco Bay Area составляет $309,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Illumio для позиции Менеджер по разработке ПО in San Francisco Bay Area составляет $213,200.

