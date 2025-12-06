Компенсация Проектный менеджер in United States в Illumina составляет $132K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $140K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Illumina. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$132K
$115K
$5.3K
$11.6K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Illumina RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
