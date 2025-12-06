Каталог компаний
Illumina
Компенсация Инженер-механик in United States в Illumina составляет от $86.4K за year для P1 до $248K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $141K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Illumina. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
Entry Mechanical Engineer
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
Intermediate Mechanical Engineer
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
Senior Mechanical Engineer
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
Staff Mechanical Engineer
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Illumina RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Включенные должности

Инженер-технолог

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Illumina in United States составляет $247,667 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Illumina для позиции Инженер-механик in United States составляет $148,000.

