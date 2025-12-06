Каталог компаний
IHS Markit
Работаете здесь? Подтвердить компанию
IHS Markit UX-исследователь Зарплаты

Средняя общая компенсация UX-исследователь in United States в IHS Markit составляет от $125K до $174K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IHS Markit. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$135K - $164K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$125K$135K$164K$174K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в IHS Markit?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в IHS Markit in United States составляет $174,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IHS Markit для позиции UX-исследователь in United States составляет $124,500.

