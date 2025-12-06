Каталог компаний
IHS Markit
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Консультант по управлению

  • Все зарплаты Консультант по управлению

IHS Markit Консультант по управлению Зарплаты

Средняя общая компенсация Консультант по управлению in India в IHS Markit составляет от ₹562K до ₹782K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IHS Markit. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$6.8K - $8.1K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$6.4K$6.8K$8.1K$8.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Консультант по управлению заявок в IHS Markit чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в IHS Markit?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Консультант по управлению предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Консультант по управлению в IHS Markit in India составляет ₹782,126 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IHS Markit для позиции Консультант по управлению in India составляет ₹561,526.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в IHS Markit не найдены

Похожие компании

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.