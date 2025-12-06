Каталог компаний
IHS Markit Инвестиционный банкир Зарплаты

Средняя общая компенсация Инвестиционный банкир in India в IHS Markit составляет от ₹2.24M до ₹3.13M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IHS Markit. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$27.6K - $32K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$25.5K$27.6K$32K$35.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Инвестиционный банкир в IHS Markit in India составляет ₹3,131,823 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IHS Markit для позиции Инвестиционный банкир in India составляет ₹2,237,016.

