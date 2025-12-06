Каталог компаний
IHS Markit
IHS Markit Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in United States в IHS Markit составляет от $66.8K до $91.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IHS Markit. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$72.3K - $85.9K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$66.8K$72.3K$85.9K$91.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в IHS Markit?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в IHS Markit in United States составляет $91,425 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IHS Markit для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $66,780.

Другие ресурсы

