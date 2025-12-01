Каталог компаний
Ignitarium
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер по аппаратному обеспечению

  • Все зарплаты Инженер по аппаратному обеспечению

Ignitarium Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in India в Ignitarium составляет от ₹4.22M до ₹6.15M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ignitarium. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$55.4K - $63.1K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Инженер по аппаратному обеспечению заявок в Ignitarium чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Ignitarium?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер по аппаратному обеспечению предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Ignitarium in India составляет ₹6,153,503 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ignitarium для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in India составляет ₹4,224,015.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ignitarium не найдены

Похожие компании

  • Square
  • Flipkart
  • Databricks
  • Pinterest
  • Amazon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ignitarium/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.