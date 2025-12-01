Каталог компаний
IGM Financial
IGM Financial Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in Canada в IGM Financial составляет от CA$46.2K до CA$65.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IGM Financial. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$38.2K - $44.7K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$33.3K$38.2K$44.7K$47.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в IGM Financial?

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в IGM Financial in Canada составляет CA$65,885 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IGM Financial для позиции Управление персоналом in Canada составляет CA$46,176.

