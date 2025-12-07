Каталог компаний
Idexcel Маркетинг Зарплаты

Средняя общая компенсация Маркетинг in India в Idexcel составляет от ₹6.06M до ₹8.44M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Idexcel. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$73.9K - $87.1K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Idexcel in India составляет ₹8,444,423 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Idexcel для позиции Маркетинг in India составляет ₹6,062,662.

