ICONMA Зарплаты

Зарплата ICONMA варьируется от $80,621 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $157,080 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ICONMA. Последнее обновление: 10/17/2025

Продуктовый менеджер
$83.6K
Менеджер проектов
$80.6K
Продажи
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер-программист
$157K
UX-исследователь
$129K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ICONMA — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $157,080. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ICONMA составляет $129,350.

Другие ресурсы