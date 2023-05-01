Каталог компаний
ICON Зарплаты

Зарплата ICON варьируется от $94,097 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $173,400 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ICON. Последнее обновление: 10/17/2025

Инженер по управлению
$136K
Специалист по данным
$119K
Инженер-механик
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый дизайнер
$119K
Продуктовый менеджер
$173K
Менеджер проектов
$94.1K
Инженер-программист
$114K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ICON — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $173,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ICON составляет $119,400.

Другие ресурсы