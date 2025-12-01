Каталог компаний
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Icertis. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$30.4K - $35.9K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Icertis Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в Icertis in India составляет ₹3,465,615 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Icertis для позиции Программный менеджер in India составляет ₹2,488,134.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.