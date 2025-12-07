Каталог компаний
Huron
Huron IT-специалист Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Huron. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$5.3K - $6.2K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Huron?

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Huron составляет ₹604,078 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Huron для позиции IT-специалист составляет ₹431,484.

