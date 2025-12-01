Каталог компаний
Houghton Mifflin Harcourt
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • UX-исследователь

  • Все зарплаты UX-исследователь

Houghton Mifflin Harcourt UX-исследователь Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Houghton Mifflin Harcourt. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$52.6K - $61.9K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 1 еще UX-исследователь заявок в Houghton Mifflin Harcourt чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Houghton Mifflin Harcourt?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные UX-исследователь предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в Houghton Mifflin Harcourt in Canada составляет CA$94,632 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Houghton Mifflin Harcourt для позиции UX-исследователь in Canada составляет CA$67,941.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Houghton Mifflin Harcourt не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • LinkedIn
  • Square
  • Lyft
  • Apple
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/houghton-mifflin-harcourt/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.