Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Hotel Engine составляет $225K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Hotel Engine. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Hotel Engine
Software Engineering Manager
Denver, CO
Общая сумма в год
$225K
Уровень
M2
Оклад
$205K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
10 Лет
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Hotel Engine in United States составляет $298,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hotel Engine для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $220,000.

