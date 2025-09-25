Каталог компаний
Holiday Extras
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United Kingdom в Holiday Extras составляет £44.3K за year.

Медианный пакет
company icon
Holiday Extras
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£44.3K
Уровень
L1
Оклад
£41.3K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£3K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Holiday Extras?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Holiday Extras in United Kingdom составляет £56,648 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Holiday Extras для позиции Инженер-программист in United Kingdom составляет £42,300.

