HireVue Зарплаты

Зарплата HireVue варьируется от $57,710 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $175,120 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников HireVue. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Специалист по данным
$160K
Маркетинговые операции
$90.5K
Продажи
$57.7K

Инженер-программист
$175K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в HireVue — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $175,120. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HireVue составляет $125,373.

