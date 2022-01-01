Каталог компаний
Hiretual
Hiretual Зарплаты

Зарплата Hiretual варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $129,350 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hiretual. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Развитие бизнеса
$114K
Продуктовый дизайнер
$129K
Продуктовый менеджер
$111K

Инженер-программист
$50.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hiretual — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $129,350. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hiretual составляет $112,434.

