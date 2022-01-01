Каталог компаний
Hired
Hired Зарплаты

Зарплата Hired варьируется от $115,575 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $447,750 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hired. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Маркетинг
Median $139K
Инженер-программист
Median $170K
Аналитик данных
$116K

Менеджер по работе с данными
$201K
Специалист по данным
$172K
Продуктовый менеджер
$448K
Продажи
$149K
Менеджер по разработке ПО
$201K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hired — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $447,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hired составляет $171,240.

