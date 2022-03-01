Каталог компаний
Hipcamp
Hipcamp Зарплаты

Зарплата Hipcamp варьируется от $168,504 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $907,515 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hipcamp. Последнее обновление: 9/5/2025

Инженер-программист
Median $170K
Бизнес-аналитик
$177K
Специалист по данным
$175K

Управление персоналом
$366K
Продуктовый дизайнер
$169K
Продуктовый менеджер
$212K
Менеджер по разработке ПО
$908K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hipcamp — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $907,515. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hipcamp составляет $176,880.

