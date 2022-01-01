Каталог компаний
Hinge Health
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Hinge Health Зарплаты

Зарплата Hinge Health варьируется от $48,540 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $353,225 для Менеджер продуктового дизайна в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Hinge Health. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $175K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $240K
Продуктовый менеджер
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Бизнес-операции
$142K
Менеджер бизнес-операций
$147K
Бизнес-аналитик
$124K
Корпоративное развитие
$271K
Аналитик данных
$133K
Специалист по данным
$271K
Финансовый аналитик
$234K
Промышленный дизайнер
$261K
ИТ-специалист
$75K
Маркетинг
$118K
Маркетинговые операции
$158K
Продуктовый дизайнер
$48.5K
Менеджер продуктового дизайна
$353K
Менеджер проектов
$116K
UX-исследователь
$207K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Hinge Health RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Hinge Health — Менеджер продуктового дизайна at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $353,225. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hinge Health составляет $166,550.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Hinge Health не найдены

Похожие компании

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Все компании ➜

Другие ресурсы