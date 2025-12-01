Каталог компаний
Highspot
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

Highspot Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в Highspot составляет от $136K до $194K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Highspot. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$156K - $183K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$136K$156K$183K$194K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Архитектор решений заявок в Highspot чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Highspot Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Highspot Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Highspot in United States составляет $194,220 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Highspot для позиции Архитектор решений in United States составляет $136,120.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Highspot не найдены

Похожие компании

  • Pluralsight
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Pantheon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.