Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в HighLevel составляет ₹40.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HighLevel. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Общая сумма в год
₹40.9K
Уровень
L3
Оклад
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Бонус
₹0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в HighLevel?

₹160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в HighLevel in India составляет ₹56,885 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HighLevel для позиции Инженер-программист in India составляет ₹36,556.

