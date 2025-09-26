Каталог компаний
Hiberus
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Hiberus Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Spain в Hiberus составляет €40.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Hiberus. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
Hiberus
Data Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Общая сумма в год
€40.1K
Уровень
L2
Оклад
€40.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Hiberus?

€143K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Hiberus in Spain составляет €52,987 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hiberus для позиции Инженер-программист in Spain составляет €40,076.

Другие ресурсы