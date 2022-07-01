HG Insights Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата HG Insights варьируется от $99,500 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $231,150 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников HG Insights. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $134K
Продуктовый дизайнер
$99.5K
Продуктовый менеджер
$181K

Менеджер по разработке ПО
$231K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at HG Insights is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,150. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HG Insights is $157,650.

