HeyJobs Зарплаты

Диапазон зарплат HeyJobs варьируется от $60,504 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $92,188 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

Инженер-программист
Median $81.3K

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $60.5K
Маркетинг
$70.2K

Руководитель отдела разработки
$92.2K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na HeyJobs é Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $92,188. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na HeyJobs é $75,723.

